Cantieri Fi-Pi-Li, Poggianti e Pavese (Fdi) chiedono turni h24 per limitare i disagi

Il gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli ha presentato una mozione da discutere al prossimo consiglio comunale del 25 luglio prossimo, relativa ai lavori sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno.

"Riteniamo importante - spiega il consigliere Federico Pavese - coinvolgere il consiglio comunale empolese, come già fatto dal centrodestra montelupino, su una questione di forte attualità come i lavori in FiPiLi che, da quando sono iniziati, il 27 maggio scorso, hanno causato moltissimi disagi ai tantissimi cittadini che, per lavoro o turismo, percorrono quella strada giornalmente. Lavori che, colpevolmente, nella gara di appalto alla ditta esecutrice, non prevedevano la possibilità di essere fatti anche durante le ore notturne."

Una mozione. a firma del capogruppo Andrea Poggianti e Pavese, che impegni anche il sindaco e la giunta empolese, affinché si adoperino, come fatto già, in maniera bipartisan, in consiglio regionale, verso la Regione per richiedere al più presto che i cantieri stradali, che ormai si sono spostati da Montelupo a Empoli, funzionino effettivamente 24 ore su 24, sette giorni su sette, con un numero adeguato di uomini e mezzi, in modo da accorciare il più possibile i tempi dei lavori e i disagi degli utenti. Una mozione che servirà anche per fare il punto della situazione, in tempo reale, dell'attuazione di quanto già richiesto dagli altri enti interessati.

Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli

