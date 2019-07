È stato presentato il ricorso in appello sulla sentenza ai danni di Alessandro Albertoni, uno dei ragazzi coinvolti nella morte di Martina Rossi. Albertoni, insieme all'amico Luca Vanneschi, fu condannato a sei anni dai giudici: tre anni per tentata violenza e ad altri tre per morte in conseguenza di un altro reato. La studentessa, 20 anni, di Genova, morì il 3 agosto del 2011 a Palma di Maiorca.

Tutte le notizie di Arezzo