Castello Summer diventa dolce e zuccherato: degustazioni di gelato fra shopping e animazione

Dalla bellezza delle “Miss” alle mille delizie castellane. Dopo la serata dedicata a Miss Italia (in programma domani sera) “Castello Summer” propone per il quarto mercoledì di luglio (24 luglio - ore 21.00) “Dolce Castello”, degustazione di dolci per le vie del centro in collaborazione con le pasticcerie della zona. Una serata che sarà come di consueto animata da alcune attività itineranti e da uno spettacolo gratuito all’aperto nell’ambito della rassegna “Teatro fuori dal teatro”: il Trio Trioche (inizio ore 22.00).

Da via Garibaldi a Corso Matteotti (e a seguire nelle altre vie del centro) il centro commerciale naturale castellano sarà allestito con dei tavolini all’aperto, per assaporare ogni genere di prelibatezze. Una girandola di dolci e non solo: anche gelati, con gusti del tutto nuovi da provare e … perfino votare. Tutti i donatori AVIS, in particolare, avranno l’opportunità – dopo aver ritirato l’apposito coupon - di assaggiare i nuovi gusti gelato presso la Pasticceria Dei, e poi votare il gusto preferito. La speciale iniziativa, promossa dall’AVIS di Castelfiorentino, ha come obiettivo di sensibilizzare la popolazione a donare sangue, soprattutto durante il periodo estivo in cui si registrano le maggiori carenze di plasma.

Alle 22.00, infine, lo spettacolo in Piazza Gramsci promosso dalla Fondazione Teatro del Popolo, che vedrà sul palco il Trio Trioche. “Troppe arie” è il titolo di questo spettacolo comico-musicale, che fonde in modo virtuoso la caratterizzazione dei personaggi, la musica lirica e una serie di situazioni esilaranti. Una vecchia zia, dal glorioso passato nella musica, gira i palchi di tutto il mondo in coppia con il nipote, talento in erba. Un duo? Macché! C’è anche Norma, giovane badante, che li travolge con la sua passione per la lirica costringendoli ad abbandonare il repertorio classico. Le opere vengono così reinterpretate in modo bizzarro e divertente, accompagnate dal pianoforte, dal flauto e dai mille oggetti che Norma s’inventerà di suonare mentre si improvvisano gag divertenti e acrobazie mirabolanti.

“Castello Summer”, che è promosso dall’Associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e Confesercenti, tornerà protagonista mercoledì 31 luglio con una serata allietata da un pizzico di romanticismo: un “aperinight” a lume di candela e lo spettacolo gratuito all’aperto con Paolo Hendel.

