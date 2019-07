Cecco e Cipo, dall'Empolese alla conquista del Maggio Fiorentino

Da qui sono partiti, e qui ritornano.

Cecco e Cipo è il nome dietro cui si celano gli Simone Ceccanti e Fabio Cipollini. L‘exploit a X-Factor di tempo addietro ha cambiato loro la vita, seguitissimi sul web e richiestissimi dal vivo. Il concerto di martedì 23 luglio alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è una sorta di ritorno alle origini: il cantautorato bucolico e le invenzioni estemporanee degli esordi hanno lasciato il posto a un sound intriso di atmosfere british. Ma non fatevi ingannare. Cecco e Cipo sono sempre sinonimo di allegria e spensieratezza e nel carniere hanno l’ultimo album, “Straordinario”. Di nome e di fatto.

A fare pendant è il pop’n’roll degli Street Clerks, fiorentini doc ma da anni in trasferta a Milano dove allietano il salotto televisivo “E poi c’è Cattelan”: ottima occasione per ascoltare il singolo “Ho fame” fresco di stampa, potenziale tormentone estivo.

Last but not least il cantautore fiorentino Lassistente, con il debutto discografico “Molecole”.

Tutto a ingresso libero, nell’arena più spettacolare di Firenze.

Dalle ore 19 aperitivo con vista sulla citta, a seguire food & drink, al calare del sole parte la musica.

Nell'ambito dell'Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

