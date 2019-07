Circo Paniko, Pesciatini: "Facciamo chiarezza su quale è stato il problema"

In riferimento alla polemica sollevata sul caso dei permessi negati al Circo Paniko, dove si accusa l’Amministrazione per il mancato svolgimento dello spettacolo in programma a Tirrenia, l’assessore al commercio Paolo Pesciatini chiarisce: “Da parte dell’Amministrazione Comunale non c’è alcuna contrarietà allo svolgimento degli spettacoli del Circo Paniko. Il problema è nato dal fatto che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo non è stata presentata nei 30 giorni di anticipo previsti per il rilascio delle autorizzazioni. Tuttavia gli uffici comunali hanno provveduto, come norma, a richiedere chiarimenti e informazioni ad integrazione della documentazione presentata. La pratica però non è stata completata in tempo utile per rilasciare l’autorizzazione”.

“Le regole devono essere rispettate e valgono per tutti – spiega l’assessore -. Chiunque voglia svolgere uno spettacolo sul territorio comunale è tenuto a presentare la richiesta rispettando la tempistica prevista. Non si tratta di formalità o adempimenti burocratici, ma del tempo necessario agli uffici, che ricevono tantissime richieste, per analizzare la pratica, chiedere le integrazioni e rilasciare l’autorizzazione in tempi utili. Se non si rispettano le regole e le tempistiche, non si può poi scaricare sul Comune la colpa dei mancati permessi. Poiché non sussiste preclusione alcuna verso questa iniziativa, gli organizzatori potranno nuovamente contattare gli uffici per presentare la documentazione mancante, così da consentire lo svolgimento dello spettacolo nel pieno rispetto delle regole.”

Fonte: Comune di Pisa

