Il comune di Montelupo Fiorentino cerca formatori

Aperto un avviso pubblico permanente per la composizione di un elenco dal quale attingere per affidare la formazione del personale dipendente.

Il comune di Montelupo Fiorentino ha pubblicato un avviso pubblico che rimarrà sempre aperto per la composizione di un elenco di formatori.

Si ricerca personale esperto nei seguenti ambiti:

Area Giuridico - Normativa Area Economico – Finanziaria Area Tecnico-Specialistica Area Comunicazione Area Informatica Area Linguistica Area Culturale

L'amministrazione per affidare l'incarico di docenza, oltre ad avvalersi di agenzie formative, potrà ricorrere per interventi mirati all'albo dei formatori, applicando il criterio della rotazione,sulla base della materia di interesse per l'ente e sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità incluse nell'albo.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

