Consiglio comunale Empoli: si parla di centro storico, trasporti pubblici gratis e cantieri Fi-Pi-Li

Convocato in sessione straordinaria il prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà giovedì 25 luglio 2019, dalle 18.30, al primo piano, nella sala consiliare di via Giuseppe del Papa, 41.

Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta consiliare in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Questo l’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2) Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a centro storico in preda all'insicurezza, al degrado e alla mancanza di decoro.

3) Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a realizzazione impianto di termovalorizzazione.

4) Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa alle politiche territoriali di promozione turistica.

5) Salvaguardia equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021.

6) Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma primo, lettera a), del decreto legislativo 267/2000, derivanti da sentenze delle commissioni tributarie provinciale e regionale.

7) Ratifica deliberazioni di g. c. n. 114 del 19/06/2019 e g.c. n. 124 del 03/07/2019.

8) Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativa a riduzione del consumo di plastica.

9) Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli, inerente l'appoggio alle iniziative assunte dall'associazione per l'istituzione del Tribunale Ordinario e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Empoli.

10) Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a trasporti pubblici garantiti agli over 65/70 anni.

11) Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, relativa all'attuazione dei lavori di adeguamento sulla S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno.

12) Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa ad avvio campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono di animali.

13) Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a richiesta di autorizzazione alla piantumazione di alberi in area pubblica in ambito della manifestazione "Alberi per Il Futuro 2019", per la festa nazionale degli alberi che si celebra per legge il 21 novembre (legge 10 del 14/01/2013; gu 27 del 01/02/2013).

14) Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a richiesta di installazione di centraline per il controllo dell'aria e di registro delle malattie.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli