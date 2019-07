Consiglio comunale Montopoli, si parla di nuova viabilità a Marti e di regolamento urbanistico

A Montopoli lunedì 29 luglio sarà il giorno del Consiglio comunale: alle ore 21,15 presso la sala consiliare, verranno discussi gli argomenti elencati nell'ordine del giorno che segue.

Ordine del Giorno

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 NOMINA SCRUTATORI

3 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2019

4 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2019

5 MOZIONE presentata in data 18/07/2019 prot. Arrivo n. 12303 dal gruppo consiliare PROGETTO INSIEME POPOLO CON IL POPOLO avente ad oggetto “LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA

6 MOZIONE presentata in data 18/07/2019 prot. Arrivo 19304 dal gruppo consiliare PROGETTO INSIEME POPOLO CON IL POPOLO avente ad oggetto “ORTI URBANI”

7 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2019 afferente al Bilancio Pluriennale di previsione 2019/2021. Modifica

8 Programma delle OO.PP. per il Triennio 2019/21 e Elenco Annuale delle OO.PP. per l’anno 2019 (Art. 21 del Decreto Lgs n. 50/2016 e art. 13 del D.P.R. 207/2010) – Modifica

9 DISMISSIONE PORZIONE VECCHIO TRACCIATO DELL’EX STRADA COMUNALE DI MUSCIANO A MARTI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI VIABILITA’ ALTERNATIVA

ALLA STESSA. ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA SUA ALIENAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON IL RICHIEDENTE L’ACQUISTO SULLA BASE DEI VALORI DETERMINATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

10 Dismissione porzione vecchio tracciato dell'ex strada vicinale del Piano a Capanne a seguito realizzazione di una viabilità alternativa alla stessa. - Attivazione procedura per la sua alienazione a trattativa privata diretta con il richiedente l'acquisto del cespite 11 “SAN ROMANO – RECUPERO COMPLESSO “TORRE GIULIA” E VALORIZZAZIONE AREE CIRCOSTANTI POSTE IN VIA TOSCO-ROMAGNOLA – VARIANTE SEMPLIFICATAAL R.U. CON MODIFICA DELLO ZONING – ADOZIONE AI

SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R. N. 65/2014

12 VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 30 E 32 DELLA L.R. N. 65/2014 ALLE N.T.A. DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA DISCIPLINA IN TEMA DI CLASSIFICAZIONE

DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI ADEGUAMENTO ALL'URBANISTICA COMMERCIALE E TURISTICO-RICETTIVA – AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL RU AI SENSI DELL'ART. 216 DELLA L.R. N. 65/2014 E AL D.P.G.R. N. 39/R/2018.- APPROVAZIONE.

13 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021: Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Art. 193

TUEL) e variazione di assestamento generale (Art. 175, C. 8 TUEL). Approvazione

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno