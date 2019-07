Diego Alpi ha il cuore Use: settima stagione consecutiva come preparatore atletico

Passano le stagioni, cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori ma resta sempre al suo posto colui che si occupa di curare la parte atletica. Anche nella prossima stagione, infatti, sarà Diego Alpi il preparatore fisico delle prime squadre maschile e femminile.

Per lui sarà la settima stagione consecutiva e basterebbe anche solo questo per capire quanto ormai questo rapporto sia solido e prosegua nel tempo senza problemi. Diego seguirà le squadre più importanti e darà il suo contributo anche al vivaio di cui si occupa da sempre. Una professionalità importante e, soprattutto, un cuore Use!!!

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

