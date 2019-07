Due donne alla guida di Volt Firenze

Si sono tenute pochi giorni fa le elezioni per il rinnovo della presidenza fiorentina del partito Volt.

Non è stato necessario fare il ricorso alle quote rosa per far valere i diritti delle donne in seno al partito: infatti dopo il ritiro della candidatura di Fabio Bersani, per sopraggiunti impegni lavorativi, in lizza sono rimaste solo due donne. A spuntarla alla fine con tre quarti dei consensi è stata Francesca Romana D’Antuono che si è imposta sulla sfidante Maria Cecilia La Greca. Ancora una donna alla vicepresidenza: la neo-eletta presidente ha fatto la scelta di Elisa Meloni come suo braccio destro.

Nessun rimpianto per il presidente uscente Andi Shehu che nella plenaria del partito, svoltasi a Torino nello scorso week end, si è candidato alla presidenza di Volt Italia.

“Sono nata nel 1987 – si presenta la presidente - sulla costa di Amalfi, sono cresciuta a Roma e mi sono poi innamorata di Firenze. Faccio parte di Volt da marzo 2019. Sono farmacista in origine ma oggi lavoro come marketing global product manager per una multinazionale farmaceutica. Con lo pseudonimo Francesca del Mar sono autrice di alcuni racconti per varie riviste letterarie e del libro Song Of mourning (2018, edizioni epoké) all'interno del duo artistico The Songs Project. Il secondo volume del progetto, Song Of Leaving, è in uscita con lo stesso editore a luglio 2019”.

Fonte: Volt Firenze

Tutte le notizie di Firenze