Cade elicottero al largo di Capraia, muore il pilota

Tragedia al largo delle coste dell'isola di Capraia. Un elicottero ultraleggero, per cause ancora da accertare, è caduto in mare. Per il momento c'è una vittima accertata, ovverosia il pilota del mezzo, ma la situazione è in continuo aggiornamento e al momento non si conosce il numero dei passeggeri a bordo del velivolo. Sul posto è presente il nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno, che sta intervenendo assieme alla Capitaneria di Porto. Sono in corso le ricerche.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

