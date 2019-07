Ex-Otago al Festival Gaber: il tour della band rivelazione di Sanremo ferma a Camaiore

Il Festival Gaber, giunto alla sedicesima edizione, quest’anno celebra l’80° anniversario della nascita del cantautore milanese; per quest’occasione la Fondazione, che ha da sempre lo scopo di diffondere e mantenere vive la figura e l’opera di Giorgio Gaber, soprattutto tra le nuove generazioni, ha organizzato un’edizione speciale. Il programma dell’edizione 2019 si snoderà tra quattro comuni della Toscana, ospitando tanti importanti appuntamenti nella città di Camaiore, da venerdì 5 luglio a sabato 3 agosto.

Mercoledì 24 luglio saranno gli Ex-Otago a salire sul palco di Piazza San Bernardino. La band genovese rivelazione del Festival di Sanremo, dopo il successo del nuovo album Corochinato e del film documentario Siamo come Genova, è presente in tutti i festival più importanti d’Italia con la tournée estiva La notte chiama Tour 2019, mentre il loro ultimo singolo La Notte Chiama feat. Izi è tra i brani più ascoltati dell’estate. Durante l’incontro gli Ex-Otago, incalzati da Lorenzo Luporini, avranno modo di mettere in luce il legame con la musica di Giorgio Gaber, uno dei loro maggiori punti di riferimento. Non mancherà l’occasione per emozionarsi sulle note dei loro successi: eredi riconosciuti della grande scuola genovese, hanno la straordinaria capacità di far ballare i giovani e di saper emozionare con canzoni di rara tenerezza e potenza. L’incontro sarà reso ancor più indimenticabile anche grazie agli speciali contenuti video inediti forniti dalla Fondazione.

L’ingresso è LIBERO. In caso di pioggia le serate di Camaiore saranno riprogrammate al Teatro dell’Olivo.

Radio Italia è la radio ufficiale del Festival Gaber.

