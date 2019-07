Presentato il progetto di restyling dello stadio Artemio Franchi

La Bcb Progetti, su richiesta dell'associazione Noi per Firenze, ha presentato un progetto per lo stadio Artemio Franchi. Il restyling dell'impianto e la riqualificazione completa dell'area sportiva di Campo di Marte significherebbero un investimento complessivo di cento milioni, stando all'idea esposta oggi (lunedì 22 luglio) all'Hotel NH Collection Firenze Porta Rossa. Il tutto, elaborato in campagna elettorale, sarà sottoposto a Fiorentina e Comune di Firenze.

La parte centrale riguarda lo stadio Franchi, per cui si punterebbe a investire tra i trenta e i quaranta milioni di euro. L'obiettivo è coprire tutti i posti, oltre a pedonalizzare le strade intorno all'impianto e alla creazione di tremila parcheggi sotterranei. Previsti anche cambiamenti nelle tribune, mentre le curve dovrebbero rimanere alla distanza attuale. Tra gli obiettivi anche la creazione di un'area commerciale da 15.600 mq e la creazione di una piazza pubblica da 8mila mq.

