Personale del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 18:15 nel comune di Pontedera, in via Giovanni XXIII, per l’incendio di un furgone abbandonato in un parcheggio. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco il furgone è andato distrutto. Sul posto personale della polizia di Stato. Tra le cause al momento non si esclude l’azione dolosa. Non ci sono danni a persone.

