I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze stanno intervenendo in Borgo San Jacopo per un incendio scaturito all'interno di un appartamento. L'incendio è stato estinto e due ragazze sono state evacuate dal personale dei vigili del fuoco tramite l'utilizzo dell'autoscala, per poi essere affidate al personale sanitario del 118. Al momento l'intervento è ancora in corso e non ci sono altre informazioni.

