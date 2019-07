Incendio a Castelfranco, Cdx: "Ci sono problemi per la salute?"

Nella notte si è verificato un incendio in una ditta di prodotti chimici a Castelfranco di Sotto, a tal proposito il gruppo consiliare di opposizione Centrodestra per Castelfranco ha diramato il seguente comunicato.

"Oggi sono in molti a chiedersi se, a seguito della combustione che pare abbia interessato anche un serbatoio di questi prodotti, si siano sviluppate sostanze tossiche pericolose per la salute. Condividiamo con i cittadini questa comprensibile preoccupazione e, pertanto, chiediamo che il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente riferiscano alla cittadinanza se vi siano stati o vi siano pericoli per la salute".

