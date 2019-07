Incendio nella notte in una ditta di prodotti chimici a Castelfranco

Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 luglio, verso l'1, è andata in fiamme una parte di una ditta di prodotti chimici della Zona del Cuoio. Il fatto è avvenuto in zona industriale a Castelfranco di Sotto, per la precisione a una azienda sita in via Tabellata.

Le fiamme si sono alzate per motivi ancora da chiarire ma, stando a prime informazioni, il rogo sembrerebbe scoppiato all'interno di un capannone. L'incendio è ben visibile da tutta Castelfranco e anche dalla Fi-Pi-Li. Alcuni residenti della zona si sono riversati in strada per capire cosa era successo, perché le alte fiamme avevano creato un po' di timore.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, al lavoro incessantemente per cercare di spegnere l'incendio. Non si esclude l'intervento di altre unità dei vigili del fuoco, data la grandezza del rogo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

