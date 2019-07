Incendio a Castelfranco, dal Comune: "Non ci sono emergenze o pericoli"

L'incendio scoppiato stanotte a Castelfranco di Sotto ha destato preoccupazione tra i castelfranchesi, ma non ci sono stati feriti né conseguenze gravi, se non per l'azienda. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 luglio, il Centrodestra ha incalzato sindaco e assessore all'ambiente riguardo possibili rischi sulla salute dei cittadini.

Gabriele Toti e Federico Grossi hanno risposto: "Ad oggi non sono pervenute al Comune informazioni su rischi e pericoli per la salute della popolazione o dei cittadini residenti nella zona. L'Arpat ha eseguito diversi campionamenti per accertare rischi e possibili contaminazioni. Tutti i risultati verranno resi pubblici appena possibile. Sono inoltre in corso ulteriori analisi che al momento, comunque, dovrebbero servire a tranquillizzare ulteriormente sulla possibilità di sostanze nocive liberatesi durante la combustione. Il monitoraggio Arpat - che ringraziamo per il tempestivo intervento e per il capillare lavoro di controllo - continuerà, comunque, fino alla verifica di tutti i dati ma al momento non ci sono emergenze o pericoli per la salute e la sicurezza dei cittadini ne limiti all'autoconsumo di frutta, verdura e vegetali di orti e giardini".



