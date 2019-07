Incendio di sterpaglie e ulivi. L’appello del sindaco: "Massima attenzione alla cura del verde"

Domenica 21 luglio un incendio di sterpaglie e ulivi ha interessato la zona dei campi tra via Petraia e via Madonna del Violo a Poggio a Caiano. Le fiamme sono state domate nel giro di circa un’ora grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Montemurlo e al supporto della Vab Colline medicee e della Polizia Municipale.

“Ringraziamo per l’intervento i Vigili del Fuoco, i volontari della Vab e i nostri agenti della Municipale - dichiara l’assessore Giacomo Mari - in particolare gli agenti sono impegnati ogni giorno nel contrasto all’incuria nelle proprietà private che talvolta, nelle stagioni calde, possono portare a dei rischi seri d’incendio”. “Episodi del genere possono essere talvolta accelerati dalla mancanza di cura della vegetazione - aggiunge il sindaco Puggelli - per questo ci teniamo a ricordare ancora una volta a tutti coloro che possiedono dei terreni, l’importanza di mantenere tutto pulito e in ordine per non mettere a rischio la sicurezza propria e degli altri e anche per evitare di incappare nelle sanzioni previste dal regolamento della Polizia Municipale”.

Il regolamento prevede infatti delle sanzioni precise per chi non si occupa come si deve di ripulire i campi e di rimuovere le sterpaglie potenzialmente pericolose. “Oltre al consueto divieto di abbruciamento dei residui vegetali e di accensione del fuoco previsto per tutta la stagione estiva - aggiunge il sindaco - manteniamo un occhio attento sui doveri che spettano ai cittadini stessi tramite la cura massima della vegetazione nelle proprietà private”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Stampa

