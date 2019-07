Il Movimento 5 stelle esprime preoccupazione per le notizie che circolano riguardo i possibili esuberi di personale in Unicredit. “Quello ventilato da Bloomberg in queste ore – spiega la consigliera regionale Irene Galletti – è uno scenario che, se confermato, potrebbe avere serie ripercussioni anche in Toscana. Per questo chiedo immediate rassicurazioni riguardo il destino di tutti i lavoratori che operano nelle filiali toscane del colosso bancario”.

Fonte: Ufficio Stampa

