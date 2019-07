Inizia lo Scambio Internazionale su Leonardo a Vinci: arriva Leonardo's smile

L’Associazione Agrado celebra in maniera “europea” il genio di Leonardo da Vinci e l’arte e la cultura Europea.

LEONARDO'S SMILE è uno Scambio internazionale di giovani del programma Erasmus Plus, sul patrimonio culturale europeo e sui valori a partire dal Genio di Leonardo da Vinci.

Lo scambio proporrà un viaggio nell'arte, nella letteratura e nella cultura in generale dai 5 paesi per migliorare il patrimonio culturale straordinario che l'Europa ha e la sua importanza nella nostra identità europea. Partiremo da Leonardo da Vinci: come possiamo ispirarci a diventare competenti cittadini Europei?

Il progetto si terrà dal 23 luglio al 1 agosto 2019 presso i locali della Chiesa di Petroio – Vinci (FI) e ospiterà 20 giovani tra i 15 e i 18 anni + i loro 6 educatori e 2 membri dello staff.

I giovani arrivano da 5 paesi: Italia, Portogallo, Spagna, Francia e Grecia.

L'Europa ha un enorme patrimonio culturale, ma che cosa arte e cultura possono insegnarci sul nostro essere europei, quali valori, come diventare persone migliori? Come utilizzare e mettere in pratica l'ispirazione proveniente dall'arte europea, in questo caso dal Genio di Leonardo da Vinci?

Questi gli obiettivi del progetto:

• Fornire ai giovani una riflessione sul patrimonio culturale europeo e sull'identità culturale europea;

• Sviluppare un sentimento comune sulla nostra identità e valori culturali dell'UE;

• Proporre le principali abilità e caratteristiche di Leonardo da Vinci come argomenti su cui lavorare (creatività, apertura mentale, libertà di espressione, senso di iniziativa e sfida, mobilità ...) e migliorare le capacità dei giovani;

• Migliorare la cooperazione internazionale tra le organizzazioni

• Riconoscimento del valore educativo delle attività di educazione non formale - Creazione di risultati (Video sull'identità dell'UE attraverso l'arte), un sito Web da diffondere per contribuire all'empowerment dei giovani.

METODOLOGIE: utilizzeremo strumenti non formali, video, esercizi teatrali, giochi sui temi culturali, avendo cura di fornire un forte impatto esperienziale a partecipanti e organizzazioni. Sarà previsto un evento aperto con i partecipanti locali e la cittadinanza durante lo scambio. La cittadinanza e le associazioni sono invitate alla Cena aperta del progetto che si terrà il 30 luglio alle ore 20 presso lo spazio esterno della Chiesa di Petroio.

Lo Scambio ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Vinci e prevede anche un incontro istituzionale del gruppo con le assessore Mila Chini e Sara Iallorenzi e la visita del Museo Leonardiano.

Lo Scambio si avvale dalla sinergia con il territorio, con il Comune di Vinci e con la Parrocchia.

Fonte: Ufficio Stampa

