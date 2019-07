La Gerusalemme di San Vivaldo a Montaione protagonista di un libro

Giovedì 25 luglio alle 18.00 nel Caffè letterario del Teatro Niccolini (via Ricasoli, 3) Maurizio Volpi presenta il suo saggio La Gerusalemme di Toscana. Un percorso spirituale tra le cappelle di San Vivaldo, edito da Mauro Pagliai. Introduce Antonio Pagliai, curatore del ciclo d’incontri.

Maurizio Volpi è presbitero della Diocesi di Volterra (Pisa) e missionario della Misericordia. Appassionato di studi iconografici, da diversi anni si dedica alla catechesi attraverso l’arte. Il suo testo è dedicato al complesso religioso di San Vivaldo a Montaione, le cui cappelle, costruite nel XVI secolo, costituiscono una “piccola Gerusalemme” pensata per offrire alla popolazione la possibilità di fare un pellegrinaggio senza dover affrontare un viaggio in Terra Santa, che in quel periodo era sotto il dominio dei turchi. Nel volume, che illustra con linguaggio semplice ma competente le caratteristiche del complesso, la descrizione delle architetture e dei tesori artistici è affiancata da meditazioni e riflessioni sul Vecchio Nuovo Testamento, così da accompagnare il lettore in un vero e proprio percorso spirituale attraverso le cappelle, dando particolare rilievo ai manufatti in terracotta in esse custoditi.

Fonte: Ufficio stampa

