Autocritica per Mercantia Certaldo, deve cambiare formula? Il sondaggio di gonews.it

Autocritica per Mercantia Certaldo, deve cambiare formula? A me piace così com'è

Dovrebbe cambiare in alcuni accorgimenti

Deve rinnovarsi completamente Vota

Un bilancio 'ragionato' è quello che è stato fatto per la 32esima edizione di Mercantia Certaldo, festival dell'arte di strada e dedicato per il 2019 alla Santa Allegria. Dal 10 al 14 luglio sono giunti ben 25mila visitatori, una lieve flessione rispetto ai 27mila dell'edizione 2018, che può essere stata causata anche dalle bizze del tempo. Nell'ultimo comunicato a firma del Comune di Certaldo, è il sindaco Giacomo Cucini a fare dell'autocritica per questa edizione appena conclusa. "L'oscillazione può essere fisiologica, perché molti concerti e festival toscani hanno fatto registrare flessioni assai più forti" e soprattutto "Mercantia non punta a crescere illimitatamente", però ogni anno "le entrate [...] non coprono mai l'investimento". "Serve un cambio di atteggiamento", afferma Cucini. E nel mentre che l'organizzazione è già al lavoro per l'edizione 2020, noi di gonews.it lanciamo questo sondaggio per chiedervi in che misura deve cambiare Mercantia: deve rimanere com'è, deve cambiare in dei dettagli o deve rivoluzionarsi? Avete tempo fino a lunedì 29 luglio alle 13 per votare, poi renderemo note le vostre posizioni.

