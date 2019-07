Musica negli scavi archeologici a Badia Pozzeveri

Una serata di musica e spettacolo in un luogo fuori dal comune. Domani (martedì 23 luglio) a partire dalle 21, l'area degli scavi archeologici dell'Abbazia di Badia Pozzeveri ospiterà "C'è musica negli scavi", uno spettacolo-esibizione in cui il fascino della storia si unirà alla magia della musica in uno scenario particolare e molto suggestivo. La serata sarà a ingresso libero e, a partire dalle 20, sarà possibile partecipare alle visite guidate nel sito archeologico accompagnati dagli archeologi che lavorano agli scavi.

Gli scavi di Badia Pozzeveri tornano ad arricchire il programma del “Luglio altopascese” offrendo al pubblico uno scenario davvero incantevole per una serata diversa ma di grande interesse a cavallo tra arte e storia. Lo scavo di Badia Pozzeveri, arrivato quest’anno alla nona edizione, è un sito archeologico di grandissima rilevanza. L'area infatti richiama ogni anno decine di studenti provenienti da tutta Europa e dal Nord America, interessati ad apprendere le tecniche di scavo archeologico e di studio dei resti umani antichi.

L'area di Badia Pozzeveri è molto importante perché costituisce la prima fieldschool internazionale sorta in Italia per la didattica dello scavo antropologico di sepolture. Dallo studio di quest'area si ricavano informazioni fondamentali per la ricostruzione dello stile di vita della popolazione medievale toscana. Lo scavo, svolto su concessione ministeriale e sede di diversi progetti di ricerca di livello internazionale, è organizzato dal Comune di Altopascio e dalla divisione di Paleopatologia dell’Università di Pisa sotto la direzione scientifica del dottor Antonio Fornaciari. Un patrimonio per tutta la comunità altopascese e, più in generale, per tutta la Piana di Lucca che domani sera si aprirà anche ai non addetti ai lavori per farne scoprire il fascino e la magia.

