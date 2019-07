"Non è una truffa, a Quarrata sono incaricati della Croce Rossa"

Facciamo seguito agli articoli di stampa, usciti sui quotidiani e sul trimestrale “Noi di Qua” in seguito ad una nota dell'amministrazione comunale quarratina, per rettificare quanto pubblicato.

Lo scorso mese di aprile, con una conferenza stampa pubblica a cui hanno fatto seguito anche articoli sui giornali locali e sui social, la Croce Rossa insieme alla società “Progetti di Utilità Sociale” hanno presentato ufficialmente “Progetti del Cuore”, un progetto del territorio di Agliana e Quarrata che prevede la realizzazione di un mezzo di trasporto, un Fiat Doblò, completamente attrezzato per lo spostamento dei ragazzi in difficoltà, delle famiglie e delle persone diversamente abili del territorio.

Da alcune settimane, quindi, gli incaricati della società “Progetti di Utilità Sociale” stanno contattando le aziende dei territori comunali di Agliana e Quarrata per fissare appuntamenti con i responsabili e titolari delle attività, con lo scopo di presentare il progetto del mezzo per disabili e raccogliere quindi adesioni e sponsor per la sua realizzazione. Non si tratta pertanto di telefonate-truffa, come sono state definite nella nota del Comune: le aziende del territorio, che aderiranno, aiuteranno la Croce Rossa Comitato Piana Pistoiese ad acquistare questo mezzo attrezzato.

Diversamente da quanto dichiarato nella nota del Comune di Quarrata, il progetto è un progetto di evidente natura sociale e la società che lo promuove non è affatto “sedicente”, ma una società formalmente incaricata dalla Croce Rossa e che ha già realizzato in molti altri comuni italiani questo tipo di mezzo attrezzato. Il progetto era stato presentato anche al Comune di Quarrata, che però non ha voluto sostenerlo né patrocinarlo.

Per concludere, ci preme anche sottolineare che, prima di iniziare a contattare le aziende sul territorio, sono state inviate ufficiali comunicazioni di avvio del progetto agli Uffici comunali (Polizia Municipale, Sindaco e altri), nell'ottica della più ampia trasparenza possibile.

Fonte: Croce Rossa comitato Piana pistoiese

