Notti di Mezza Estate suona lo swing: Nico Gori e band in un dinamico live show

Martedì 23 luglio (ore 21.30), in Largo Ciro Menotti, in occasione di “Notti di Mezza Estate”, il “Nico Gori Swing 10tet” presenta l’ultimo disco dal titolo Swingin’ Hips.

Swingin’ Hips è un album fresco, allegro e carico di swing, che vede come ospiti la magnetica Drusilla Foer e un inedito Stefano Bollani in veste di crooner (su cd). Nella sua espressione dal vivo il repertorio del disco, edito da Saifam e disponibile anche su tutte le piattaforme digitali, diventa un vero e proprio live show: dinamico, travolgente e che fa ballare. Ad accompagnare Nico Gori: Michela Lombardi (voce); Piero Frassi (piano); Nino “Swing” Pellegrini(contrabbasso); Vladimiro Carboni (batteria); Mattia Donati (chitarra e voce); Tommaso Iacoviello (tromba); Renzo Cristiano Telloli (sassofono contralto); Moraldo Marcheschi (sassofono tenoro); Silvio Bernardi (trombone) e Iacopo Crudeli (voce).

La creatività del “Nico Gori Swing 10tet” sta nel suonare una musica nata cento anni fa in un modo attuale e non manieristico, senza voler copiare o essere nostalgici nei confronti di un passato che non c’è più, bensì modernizzando e rendendo di volta in volta sempre diversa e fresca ogni performance, soprattutto coinvolgendo attivamente un pubblico vario e interagendo con tale pubblico in tempo reale, con l’immediatezza e l’autenticità che solo la musica improvvisata può fare.

La rassegna culturale “Notti di Mezza Estate”, inserita nel programma “PisÆstate2019”, è promossa dal Comune di Pisa e prosegue fino al 27 luglio. Tutti gli spettacoli si tengono in Largo Ciro Menotti, con inizio alle 21.30, e sono a ingresso libero e gratuito.

