Nuova rotatoria dei Tufi. Al via i lavori di pavimentazione

Si comunica che, per completare i lavori di pavimentazione della nuova rotatoria tra strada Massetana Romana e strada dei Tufi, a partire dalle 19,30 di martedì 23 luglio fino alle 7 di venerdi 26 luglio verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo in corrispondenza dell'intersezione.

Per effettuare questi lavori verranno utilizzate due squadre che si alterneranno in continuo, di giorno e di notte per limitare al massimo l'impatto sulla circolazione che in questi giorni è comunque limitata visto il periodo estivo.

Visto il cambiamento della configurazione dell'intersezione dalla vecchia alla nuova, vi è necessità di risagomare le pendenze anche di molti centimetri e alcune lavorazioni devono quindi essere eseguite comunque di giorno per garantirne la buona riuscita.

Entro la fine di luglio la nuova rotatoria verrà completata con i restanti lavori edili e la segnaletica di finitura.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena