Ospedale Volterra, Salvini (Lega): "Medici in pensione siano rimpiazzati"

“E’ buona norma- afferma Roberto Salvini, Consigliere regionale della Lega- che quando un dipendente va in pensione, al suo posto si assuma una nuova persona, possibilmente con la stessa preparazione di chi ha lasciato il servizio attivo. Se, poi stiamo parlando di medici, in questo caso specifico dell’ospedale di Volterra, allora è necessario che le eventuali lacune di personale vengano immediatamente colmate. D’altronde i pensionamenti non avvengono all’improvviso, ma vi è un preciso calendario d’uscita dal lavoro che è noto a chi di dovere. Pertanto vi sono i tempi tecnici per adottare le giuste contromisure, garantendo la normale e continuativa assistenza sanitaria ai ricoverati. Siccome è già accaduto che, in qualche reparto del nosocomio in questione, non vi sia stato, purtroppo, un adeguato reintegro di sanitari, è doveroso che l’Asl competente, vigili su questa potenziale criticità; con la salute non si scherza ed il cittadino merita la massima attenzione dalle Istituzioni preposte.”

Fonte: Ufficio Stampa

