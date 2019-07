Piazza delle Carrozze torna ai livornesi dopo l'alluvione

“104 milioni di euro per ridisegnare la realtà livornese dal punto di vista idrogeologico”sono queste le parole del sindaco di Livorno Luca Salvetti durante l'incontro al Genio Civile con il presidente della Regione Enrico Rossi, ultima tappa mattutina di una serie di eventi legati all'alluvione che ha duramente colpito la città due anni fa. “In questo modo è garantita una maggiore sicurezza, che è l'aspetto fondamentale. Inoltre è necessario ridisegnare alcune zone della città. A questo proposito sono già stati stanziati e utilizzati per opere di messa in sicurezza del territorio 75 milioni di euro, di cui 60 erogati dalla Regione Toscana e 15 dallo Stato. Restano ancora ulteriori investimenti che la Regione ha già in parte finanziato. Ancora da finanziare, invece, 11 milioni per il 2020 per la messa in sicurezza del Rio Maggiore e 5 milioni per il Rio Ardenza per il 2021. Il presidente Rossi si è impegnato a recuperare capitali nella stesura del prossimo bilancio triennale”.

Il primo evento di questa mattina è stato il taglio del nastro per la conclusione dei lavori in piazza delle Carrozze a Montenero, per un costo complessivo di 3 milioni di euro, devastata dall'alluvione che ha colpito la città il 10 settembre 2017. Stamattina alla presenza del presidente della Regione Enrico Rossi, del sindaco di Livorno Luca Salvetti, del vescovo Giusti, del prefetto Tomao, del consigliere regionale Gazzetti, dell'assessora al'istruzione, formazione e lavoro della Regione, Cristina Grieco e del presidente del consiglio comunale Pietro Caruso, la piazza è stata restituita ai cittadini. Dopo due anni di disagi e varie interruzioni dei lavori, finalmente uno dei luoghi simbolo della città di Livorno torna ad essere fruibile. Le opere di arredo urbano realizzate nella piazza, hanno una funzione di corretta regimazione delle acque meteoriche superficiali, in modo che non possano creare danni alle abitazioni e agli esercizi commerciali. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza dei tecnici della Regione Toscana e del Comune di Livorno e dei cittadini di Montenero che hanno atteso questo momento per due anni, non perdendo mai la speranza di rivedere piazza delle Carrozze riemergere dalla distruzione. Ripristinata anche la corsa dell'autobus con fermata in piazza delle Carrozze.

“Invito la popolazione a fare uno sforzo comune e collettivo” ha detto nel corso del suo intervento il Vescovo “ a fare ciascuno la propria parte, anche come cittadini, in supporto alle istituzioni”.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha ricordato che “Questi lavori sono solo l'inizio, perchè la collina di Montenero è fragile. Da qui dobbiamo partire con una serie di interventi e con una rinnovata attenzione riguardo a tutta la zona che ha situazioni critiche da risolvere”.

Dopo l'inaugurazione a Montenero, sindaco e presidente della Regione si sono spostati a Grotta delle Fate, per fare il punto della situazione dei lavori della bretella alternativa alla viabilità. I lavori procedono a ritmo serrato e si dovrebbero concludere nei tempi prestabiliti.

Terza tappa della mattinata la riunione al genio civile per definire i tanti lavori ancora da fare per la tutela del territorio e per contenere il pericolo di danni derivanti da calamità naturali.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

