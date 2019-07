Prosegue la campagna del Comune di Firenze per la promozione dei corretti stili di vita

Firenze è stata scelta dall’Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute per partecipare all’indagine “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” sulla prevenzione e il contrasto delle malattie croniche non trasmissibili e alla promozione di sani stili di vita.

Dopo le due giornate che abbiamo svolto a marzo ed aprile riprendiamo la campagna per la promozione dei corretti stili di vita. Come amministrazione comunale – spiega il capogruppo PD Nicola Armentano – abbiamo messo in campo l'HiAP (Health in all policy's) che è un approccio multistakeholder per la prevenzione e la promozione della salute e valuta l'impatto derivante da ciascuna decisione sul sistema salute. Ne deriva una migliore sinergia, una maggiore equità in termini di erogazione di salute. La sanità è efficace se coinvolge tutte le altre politiche determinando in questo modo un guadagno netto in termini di salute.

Dopo le esperienze fatte la scorsa primavera coinvolgendo la cittadinanza sulla promozione dei corretti stili di vita mi auguro si possa replicare. Siamo sicuri che la scelta del Ministero della Salute di includere Firenze tra le città partecipanti all'indagine – prosegue Nicola Armentano – derivi da questo nostro progetto portato avanti in passato e che dovrà trovare continuità in questa consiliatura.

La nostra proposta prevede di continuare a svolgere tali iniziative e a sviluppare sempre più collaborazioni tra mondo sanitario e i comuni. E' nostro compito – aggiunge il capogruppo PD Armentano – promuovere le buone abitudini, la corretta informazione in sanità e i corretti stili di vita. E' molto importante per noi raccontare, sopratutto alle future generazioni, come comportarsi nel modo più giusto per essere in buona salute e garantirsi il più a lungo possibile autonomia ed indipendenza determinando cosi vantaggi economici per la collettività”.

L’indagine che coinvolgerà i cittadini di Firenze è stata avviata nel 2018 per valutare la distribuzione dei fattori e dei comportamenti di rischio che aumentano l’incidenza delle malattie croniche non trasmissibili, con lo scopo di pianificare delle strategie di prevenzione, diagnosi e assistenza, con effetti positivi sulla salute pubblica e la qualità della vita individuale.

