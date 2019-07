Rovezzano, oltre 7mila bottiglie d'acqua per i passeggeri bloccati

Oltre 7000 bottiglie d'acqua distribuite, 24 volontari impegnati oltre agli operatori della Protezione civile del Comune. Sono i numeri dell’intervento di oggi che ha avuto luogo per circa 8 ore, dalle 9 alle 17, per venire incontro alle esigenze dei passeggeri dei treni rimasti bloccati dopo l’incendio doloso avvenuto stamattina ai danni di una cabina elettrica alla stazione di Rovezzano, sulla linea Roma-Firenze. “Grazie al nostro personale e ai volontari che si sono subito attivati per fronteggiare una situazione emergenziale: l’incendio ha causato un blocco della circolazione con gravi disagi per i passeggeri dei convogli, è stato importante intervenire tempestivamente, cercando di ridurre al minimo i rischi per la loro salute, date le temperature elevate. - dichiara la vicesindaca e assessora alla Protezione civile Cristina Giachi - La risposta della comunità e dei volontari, così come l’efficienza del ripristino della circolazione, sono la migliore reazione, quella più civile, a ogni atto violento e prevaricatore di intimidazione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

