San Casciano (Fi), la sede Cgil si apre ai migranti ospiti dello Sprar

Domani martedì 23 luglio alle ore 18 la Camera del Lavoro di San Casciano (Fi) aprirà le porte della sua sede in piazza Cavour ai migranti ospiti dello Sprar di San Casciano,

all’interno delle iniziative “Aggiungi un posto a tavola per la Giornata Mondiale del Rifugiato e invita un tuo vicino di casa che viene da lontano”, lanciate proprio in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Il tema dell’accoglienza è in questo momento particolarmente importante visto le leggi emanate, gli atteggiamenti del governo (e in particolare del ministro degli interni) ed i messaggi fuorvianti che passano sui migranti.

Iniziative come queste, insieme ad azioni concrete che come Cgil svolgiamo nel quotidiano, sono la risposta al razzismo e alla discriminazione per ribadire che l’accoglienza, la solidarietà e l’inclusione sono valori e principi fondanti della nostra organizzazione.

Sarà inoltre l’occasione per far conoscere agli ospiti dello Sprar la nostra organizzazione, che cosa siamo e cosa facciamo.

L’iniziativa è in collaborazione con il Comune di San Casciano, lo Sprar e Oxfam.

Fonte: Cgil Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa