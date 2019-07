Scuola Pertini, conclusi i lavori per la riqualificazione dei solai

Conclusi i lavori di riqualificazione dei solai alla scuola primaria Pertini di San Giusto, nelle parti comuni della scuola tra cui i corridoi dei diversi piani. Il lavoro realizzato è uno degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole di Scandicci fissati dall’Amministrazione Comunale nei mesi delle vacanze estive, per non arrecare disagi a studenti e insegnanti nel corso delle attività didattiche. L’intervento era stato deciso in via precauzionale a seguito di un'indagine sullo stato dei solai commissionata nei mesi scorsi dall'Amministrazione Comunale; la stessa verifica non aveva evidenziato l'esigenza di intervenire con i lavori all'interno delle aule. L'intervento, che ha riguardato una superficie dell'edificio di 238 metri quadri, è stato effettuato a carico dell'Amministrazione Comunale - con un investimento di 14.406 euro oltre iva – dalla metà di giugno e nella prima parte del mese di luglio, e si è concluso con l’imbiancatura dei locali della scuola interessati dai lavori.