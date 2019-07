Saldi estivi, i lettori di gonews sono scettici: i risultati del sondaggio

Da qualche settimana sono iniziati i saldi estivi. Nonostante il caldo, molte persone stanno affollando i centri delle città toscane per lo shopping e, a tal proposito, il sondaggio della scorsa settimana era incentrato proprio sui saldi.

Ne approfitterete o no? La maggior parte dei votanti pare indifferente ai saldi: il 61,61 ha risposto di no; solo il 38,39% ha risposto in modo affermativo.

Il nuovo sondaggio è online nella homepage di gonews sulla colonna di destra, si può votare fino alla prossima settimana.

Tutte le notizie di Toscana