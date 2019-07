Spiagge sicure, sequestrati oltre 2.400 oggetti non a norma a Pisa

Maxi sequestro di merce venduta abusivamente sulle spiagge del litorale sia nel weekend appena passato che nella scorsa settimana, in occasione dell’Action Day, l’operazione eseguita su tutto il territorio nazionale nella giornata dedicata alla lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, concentrata nelle località balneari ed a forte vocazione turistica.

A Pisa il piano di intervento operativo, coordinato dalla Questura con il contributo della Polizia Municipale e la collaborazione delle altre forze di Polizia, è stato attuato giovedì 18 luglio, mediante l’esecuzione di servizi mirati lungo tutta la fascia del litorale, da Calambrone a Marina di Pisa, oltre alla zona Duomo e alla Stazione. L’operazione, che si è anche è concentrata sui mezzi di trasporto pubblici e privati che sono stati direttamente controllati a bordo dalle forze di polizia, ha visto impegnati quattro agenti sul litorale e otto tra Stazione e Duomo.

Nella sola giornata di giovedì la Municipale di Pisa ha effettuato 12 sequestri amministrativi, che hanno portato nei magazzini 1.682 oggetti, tra cui giocattoli e capi di abbigliamento o accessori. Nello specifico sono stati sequestrati: 34 borse, 26 cappelli, 100 bandane, 152 capi d'abbigliamento, 32 portafogli, 8 retini da pesca, 13 palloni da spiaggia, 44 gonfiabili, 7 parasole, 6 cover telefono, 12 mazzi di carte, 19 sacchetti di biglie, 3 giocattoli per bambini, 7 maschere da sub, 8 cinture, 9 pistole ad acqua, 6 racchettoni, 4 secchielli da mare, 19 vaporizzatori d'acqua, un sacchetto contenente centinaia di braccialetti e collane in corda e caucciù, per un totale di 12 sacchi di merce.

Nel fine settimana il servizio di controllo Spiagge sicure ha portato gli agenti ad effettuare altri tre sequestri amministrativi per un totale di 750 oggetti, in prevalenza capi di abbigliamento (costumi, vestiti, parei e giocattoli).

“Sono veramente orgogliosa – dichiara l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - dei risultati che stiamo ottenendo sui moltissimi fronti che abbiamo aperto in città nella lotta all’illegalità e all’abusivismo. Nei fine settimana solo il servizio Spiagge Sicure ha visto impegnati sei agenti in servizio di controllo dinamico sulla spiaggia, tra gli ombrelloni per contrastare il commercio abusivo, ma consideriamo che altri 25 sono impegnati nelle zone turistiche della città come il Duomo, l’asse pedonale del centro storico e la Stazione per contrastare furti, borseggi, abusivismo e degrado”.

“I numeri del personale in servizio sul territorio e delle operazioni che stiamo portando a termine – prosegue Bonanno - stanno dimostrando, a chi ha sempre pensato che illegalità e abusivismo fossero tollerati a Pisa, che la musica è cambiata e che la nostra città non è più disposta ad accettare fenomeni che portano con sé degrado, mancato rispetto delle regole e producono una filiera di sfruttamento e criminalità.

Al Comandante Stefanelli e al personale della Polizia Municipale formulo ancora una volta i miei ringraziamenti per l’impegno, la determinazione e il coraggio con cui quotidianamente agiscono per ottenere risultati concreti.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa