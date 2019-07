Squadra rosa di Tiro alla fune, Polisportiva I'Giglio: "Invito le donne a far parte della nostra associazione"

La disciplina del Tiro alla fune è entrata a far parte della Polisportiva I’Giglio alla fine del 2018. Con grinta e passione, gli atleti e le atlete hanno già dato dimostrazione delle loro capacità e del loro talento al Torneo delle Regioni che vede affrontarsi, ogni anno, squadre provenienti da tutta Italia. In preparazione al Campionato Italiano, il settore del Tiro alla fune cerca nuove figure per completare la squadra rosa.

Fieri di aver inserito il Tiro alla Fune all’interno dell’associazione e soddisfatti dei progressi del settore, i membri della Polisportiva I’Giglio invitano donne e ragazze a cimentarsi in questo sport entusiasmante e ricco di adrenalina. È possibile telefonare al numero 3668131266 per avere informazioni su luoghi e orari degli allenamenti, rivolgersi alla sede della Polisportiva (circolo tennis Castelfiorentino) oppure scrivere alla nostra pagina Facebook “Polisportiva I’Giglio”.

Riportiamo, adesso, le parole del Presidente della Polisportiva, Silvano Comanducci: “Spero vivamente che venga accolto il nostro invito da parte di donne e ragazze che potranno trovare, nella nostra associazione, un gruppo di atleti, ma anche un gruppo di amici con cui ridere e condividere. Ricordo che la Polisportiva lavora da anni anche allo scopo di promuovere lo sport come modalità di socializzazione che si concretizza nella formazione di squadre pronte a condividere successi e soddisfazioni”.

Vi aspettiamo!

Fonte: Polisportiva I'Giglio

Tutte le notizie di Castelfiorentino