Tenta di immatricolare in Italia 5 auto rubate: arrestato 28enne

Stava tentando di immatricolare in Italia 5 auto rubate dopo averne falsificato i documenti per farle apparire come provenienti dall'estero. L'uomo, un 28enne originario del Foggiano, già arrestato in passato per un tentativo di omicidio, è stato però arrestato dalla polizia stradale di Massa Carrara. L'uomo aveva intenzione di rimettere in commercio i veicoli e per agire indisturbato aveva avviato lontano da casa le pratiche di falsificazione.

Sull'uomo da oltre 6 mesi si stava investigando, monitorando il fenomeno della nazionalizzazione di auto straniere in Italia. Sono stati così ricostruiti i movimenti delle cinque auto, rubate tra Milano e Campobasso.

La procura ha quindi chiesto al gip la misura cautelare per il malvivente, rintracciato dalla polstrada presso la sua abitazione di San Severo, dove è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di veicoli. Ora è ai domiciliari.

