The Bluebeaters a Carrara ospiti di Piazza Alberica in concerto

Dopo il successo delle prime due serate, piazza Alberica ospita mercoledì 24 luglio il concerto dei The Bluebeaters, organizzato in collaborazione con Illusion Group srl.

Il gruppo nasce nell'estate del 1993 dall'incontro tra Giuliano Palma (all'epoca cantante dei Casino Royale) e i Fratelli di Soledad, con l'idea di formare una one night band che si esibirà poi all'Hiroshima Mon Amour di Torino nel 1994, con altri musicisti tra cui Paolo Parpaglione, Cato Senatore, Mr. Tbone e Bunna degli Africa Unite e Count Ferdi di Casino Royale. Nascono così i Blubeaters, una cover band di pezzi ska, rocksteady giamaicani e soul americani, che prende il nome da Bluebeat, ovvero il primo ska prodotto dall'omonima etichetta discografica Blue Beat Records.

A fine 2012 Giuliano Palma sceglie la carriera solista dopo diciotto anni passati assieme ai The Bluebeaters. Il gruppo rinasce in soli nove mesi: accanto a Cato Senatore, De Angelo Parpaglione e Count Ferdi torna Pat Cosmo Benifei alla voce, assieme ad altri musicisti che hanno fatto parte della grande famiglia cresciuta nei vent’anni passati. Il 2013 e parte del 2014 sono dedicati alle date dal vivo con un nuovo singolo, Toxic, una nuova scaletta e una formazione in continua evoluzione, che ruota attorno ai quattro membri storici. A fine 2014 arriva la firma con Record Kicks per registrare il primo LP, con distribuzione in Italia e all’estero, registrato a l'Andromeda Studio di Max Casacci (Subsonica), a Torino. Everybody Knows vede la luce nel 2015. Il suono torna alle radici della musica giamaicana che i The Bluebeaters ormai maneggiano con originalità e stile da ventitré anni. I brani sono ancora riarrangiamenti in chiave The Bluebeaters, ma si comincia anche a lavorare su brani originali e in italiano.

Il palcoscenico è tenuto saldamente dall’incredibile voce di Pat Cosmo Benifei, che per la prima volta è front-man del gruppo. Sono cinque i singoli usciti, alcuni anche su vinile, con Roll with it e Everybody Knows accompagnati dai video. I progetti e le collaborazioni della band si moltiplicano: lavorano con Max Casacci, Bianco, Boom Da Bash, Lo Stato Sociale e Diego Mancino. Il tour attraversa tutta Italia sempre con il sostegno di BPM Concerti.

Il 2017 vedrà la fine del tour Everybody Knows e il ritorno in studio per il nuovo album con brani originali nati da nuove collaborazioni con giovani artisti e autori vicini alla band. Nel 2017 è uscito, in collaborazione con Garrincha Dischi (Lo Stato Sociale, Ex Otago, Punkreas ed altri) “Tempo”. A febbraio 2018 i The Bluebeaters sono stati la band residente alla trasmissione televisiva “Dopo Festival” dal Teatro del Casinò di Sanremo. Proprio durante il festival di Sanremo sono usciti due nuovi singoli “Valentina” e “Un inverno stupendo” sempre per Garrincha Dischi che hanno anticipato il nuovo album.

“Piazza Alberica in Concerto” prosegue il 26 luglio con i Persiana Jones, mentre il 30 luglio si balla con The Uppertones; per l’ultimo appuntamento, mercoledì 31 luglio, arrivano Emma Morton & The Graces.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio stampa

