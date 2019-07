Tim Cup, il Ponsacco affronterà il Monopoli

Trasferta in terra pugliese per l’Fc Ponsacco nel turno eliminatorio della Tim Cup, la Coppa Italia dei “big”, in programma domenica 4 agosto. Dall’urna, infatti, è uscito il Monopoli, compagine del girone C di serie C, reduce da una stagione da protagonista assoluta che l’ha vista chiudere il torneo all’ottavo posto e venire eliminata ai play-off dalla Reggina dopo un pareggio (1-1) al ‘’Granillo” in virtù della peggior posizione in classifica. L’orario sarà definito nei prossimi giorni. Chi passa il turno, domenica 11 agosto, troverà il Cosenza.

Fonte: FC Ponsacco 1920

Tutte le notizie di Ponsacco