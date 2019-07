Traffico in tilt in Fi-Pi-Li, oltre ai cantieri un incidente

Oltre ai cantieri, l'incidente. Si stanno registrando code e disagi nell'imbuto della Fi-Pi-Li tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Nello specifico si sono formati 3 km di coda per incidente in quel tratto nella corsia che si dirige a Livorno, con tratto chiuso tra Ginestra e Montelupo e uscita obbligatoria a Ginestra. In direzione Firenze sarebbero addirittura 5 i km di coda, secondo quanto riportato dal portale della Regione Muoversi in Toscana. Il traffico in Toscana ha avuto momenti critici fin dalla mattina a causa dello stop dei treni a Firenze dopo l'incendio di una cabina ferroviaria nei pressi della stazione di Rovezzano.

