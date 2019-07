Trophy Fit Kinder+Sport, successi per il Tc Prato

Tanti successi pratesi al tennis Trophy Fit Kinder+Sport disputato al Tc Prato che da ai vincitori la qualificazione al Master finale nazionale, dal 20 al 29 agosto, a Roma. Il giocatore di casa Matteo Mesaglio nell'under 16 maschile supera in finale Nader Joghtapour (Junior Tennis Arezzo) 6-0 6-3. Nell' under 10 maschile anno 2009 Neri Sanesi (Tc Bisenzio) sconfigge Niccolò Cappellini (Tc Prato) per 64 62 mentre 6/4 6/2. Nell'nder 12 femminile Beatrice Giorgetti (Ct Etruria) prevale su Asia Tronchetti (SC Montecatini) per 6-1 3-6 6-4 Tra gli under 10 maschile anno 2010 Giulio Campagna (Tc Costa Azzurra) vince nettamente su Matteo Pasquinelli (Tc Pistoia). Si qualifica per Roma anche Giulia Innocenti del Tc Prato nell'under 11 femminile senza giocare la finale. "Un bel torneo che da l'accesso al masetr di Roma - spiega Antonio Bambagioni delegato Fit Prato - con tanti giovanissimi in gara e organizzato molto bene dal Tc Prato e con numerosi successi pratesi" Gli altri vincitori sono stati tra le donne 2010 Alessandra Grotti (Ct Arezzo) su Aurora Lusini (At Bibbiena) 6/0 6/2, under 10 femminile anno 2009 Sara Carrara (Junior Club Livorno) su Alessandra Grotti (Ct Arezzo) 7-6 6-0. Nell'under 14 femminile Matilde Masini (Tc Siena) vincente su Catalina (Tc Borgo San Lorenzo) 6-2 6-0. Nell'under 16 femminile è Anna Desii (SC Montecatini) a prevalere su Sabrina Melloni (Ct Campi Bisenzio) 6-4 6-1. Nel maschile under11 Leonardo Raffaelli (Tc Italia) si qualifica sul compagno di circolo Loris Da Prato Loris 5-7 6-2 6-3, nell'under 12 Alessandro Losapio (Tennis Park) ha la meglio su Lorenzo Ratti (Tc Casalguidi) 6-3 6-2. Nell'under 13 Giovanni Giordini (Tc Arezzo) riesce a prevalere con un doppio 7-5 su Ferruccio Gironi (Assi Giglio Rosso) e nell'under 14 Luca Pucci (SC Montecatini) non ha problemi a superare in finale Giulio Capecchi (SC Montecatini).

Fonte: Tc Prato - ufficio stampa

