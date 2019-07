Ubriachi a zig zag per Pontedera si schiantano contro un muro

Ieri notte, domenica 21 luglio, verso le 2.30, una volante della polizia di Pontedera durante un controllo nel pieno centro di Pontedera, in piazza Martiri della Libertà si è vista passare una Citroen C3 con due uomini a bordo che procedeva a zig zag.

Il conducente, ha imboccato a velocità sostenuta via della Stazione Vecchia con l’intento di non essere raggiunto dalla volante ma l’inseguimento è durato pochissimo in quanto il veicolo ha terminato autonomamente la sua corsa contro un muro di cinta.

Sia il conducente del veicolo, italiano 40enne che il passeggero, anch’egli italiano, sono apparsi in evidente stato di ebbrezza alcoolica. L'etilometro ha mostrato per il conducente un valore di 2,04 g/l, cioè oltre 4 volte il limite consentito, facendo scattare nei suoi confronti una denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente di guida, con previsione di una lunga sospensione e perdita di 10 punti ed il sequestro ai fini di confisca della sua autovettura.

