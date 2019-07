Vinci, la Festa dell'Unicorno compie quindici anni: presentazione in Regione

Aprirà i battenti il prossimo venerdì 26 luglio la festa dell’Unicorno a Vinci. Per festeggiare i quindici anni della manifestazione fantasy più grande d’Italia gli organizzatori hanno messo a punto un’edizione straordinaria. Il programma sarà presentato durante una conferenza stampa, che avrà luogo domani, martedì 23 alle 11,45, nella sala Barile di palazzo del Pegaso, in via Cavour, 4, a Firenze.

Parteciperanno il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale Enrico Sostegni, Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, Paolo Frese, assessore al Turismo di Vinci, Daniele Vanni, coordinatore e direttore artistico della Festa dell'Unicorno, Alessio Veracini, Alessio Valenti e Sara Margheri, organizzatori della Festa.

Fonte: Giunta Regionale

