Aamps, Raphael Rossi nuovo amministratore unico

È Raphael Rossi il nuovo amministratore unico di Aamps, 45 anni, doppia nazionalità, italiana e francese. E' un esperto che da 15 anni lavora in aziende pubbliche che si occupano di gestione rifiuti. E' stato amministratore a Torino, Napoli, Reggio Calabria, Parma, Reggio Emilia e Piacenza. Membro di comitati scientifici tra cui Rifiuti Zero di Capannori. Oggi, durante l'assemblea dei soci di Aamps Spa, il sindaco Luca Salvetti, insieme all'assessora all'ambiente e gestione rifiuti Giovanna Cepparello, ha nominato il nuovo Amministratore Unico. Il Direttore Generale sarà nominato più avanti, con una selezione pubblica.

“E' una svolta - ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti - e con oggi inizia un nuovo percorso per Aamps. Abbiamo voltato pagina e ci siamo affidati ad un professionista del settore che ha un approccio moderno alla gestione dei rifiuti, in piena sintonia con gli obiettivi da raggiungere per questa città, che sono contenuti nel nostro programma elettorale. Rossi può ricreare un clima totalmente diverso all'interno dell'azienda e nel rapporto con i cittadini, esasperati da una gestione che ha complicato la loro vita e resa la città più sporca”. Raphael Rossi di esperienza, nel settore rifiuti, ne ha molta.

"E' necessario ricucire i rapporti tra cittadini e lavoratori dell'azienda - ha dichiarato il nuovo Amministratore Unico di Aamps - La gestione rifiuti ha un impatto importante sull'ambiente e sul benessere della città . E' necessario costruire un sistema di raccolta più responsabilizzante e contemporaneamente una rete complessa di gestione delle frazioni di rifiuti. Sarà necessario fare “interventi sartoriali”, capire le criticità dei contesti ed intervenire, ma soprattutto responsabilizzare i cittadini e migliorare il sistema porta a porta”. L'assessora all'ambiente e gestione rifiuti Giovanna Cepparello ha confermato il nuovo cammino di Aamps “Sarà necessario attivare un confronto attivo con la cittadinanza, al fine di migliorare il sistema di raccolta differenziata anche con il sostegno delle tante associazioni ambientaliste cittadine, presenze importanti nella nostra città”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficios tampa

