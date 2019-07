Invariate le rette per i nidi d'infanzia comunali a Montelupo

Conciliazione tempi di vita e di lavoro: le rette dei nidi di infanzia rimarranno invariate.

Il Comune di Montelupo Fiorentino ha risposto a un bando della Regione Toscana che grazie a risorse proprie e del Fondo sociale Europeo permette di intervenire a sostegno dei nuclei familiari con minori nell'anno educativo 2019-2020.

Da alcuni anni le risorse del fondo sociale europeo, statali e regionali sono un valido sostegno per migliorare e sviluppare i servizi educativi rivolti all’infanzia, nella prospettiva da un lato di assicurare un servizio universalistico e dall’altro di favorire l’entrata nel mercato del lavoro delle donne.

Tali risorse saranno stanziate per la gestione indiretta dei servizi: sostegno alle amministrazioni nella copertura delle spese di gestione dei servizi conferiti mediante appalto o concessione. In questo modo a parità di qualità del servizio, le tariffe rimangono invariate anche per l'anno educativo 2019-2020 del nido pubblico e dello spazio gioco.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

