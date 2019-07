Autoimprenditorialità giornalistica, corso gratuito su come mettersi in proprio a Firenze

A partire da settembre 2019 la Camera di Commercio di Firenze ospiterà un corso formativo, promosso dalla Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana, grazie alla convenzione sottoscritta con la stessa Camera Commercio e l’Azienda Speciale PromoFirenze. Si tratta di un percorso formativo di autoimprenditorialità giornalistica rivolto a tutti gli iscritti che stanno pensando di mettersi in proprio.

Il programma di formazione si articola in cinque incontri che saranno ospitati tra settembre e ottobre nella sala corsi nella sede camerale di Piazza dei Giudici a Firenze. Gli argomenti oggetto di trattazione offriranno ai partecipanti spunti e suggerimenti su come mettersi in proprio, con testimonianze d’impresa operanti nel mondo dell’editoria; su come redigere un business plan e accedere ad agevolazioni finanziarie, su come sfruttare gli strumenti digitali a disposizione della nuova comunicazione giornalistica, su come tutelare il brand della futura azienda e la proprietà del lavoro professionale, su come presentare agli imprenditori la propria offerta di consulenza e ascoltare il mondo delle imprese.

Tra i qualificati relatori del corso, ci saranno funzionari di PromoFirenze e della Camera di Commercio di Firenze, esperti di financing consulting, promozione di marketing digitale e della nascita di nuove imprese.

Il corso gratuito è rivolto a giornalisti che stanno pensando di mettersi in proprio. Non è importante l’età anagrafica, o l’anzianità di iscrizione all’Ordine, ma la determinazione a sperimentare la libera professione giornalistica, con particolare attenzione al mondo della comunicazione digitale. Gli incontri, che avranno luogo la mattina, assommano a una durata complessiva di circa 20 ore e daranno diritto a 16 crediti formativi.

Il corso, accreditato dal CNOG, ha una opzione di iscrizione unitaria. Non è possibile dunque prenotare la partecipazione a singoli incontri, proprio per garantire l’omogeneità del percorso didattico e consolidare la motivazione progettuale di tutti i partecipanti, con un limite di 55 iscritti.

Coloro che avranno completato questo corso di formazione, avranno a disposizione posti riservati in un successivo percorso formativo gratuito - che avrà luogo tra ottobre 2019 e aprile 2020 - organizzato dall’ufficio PID della Camera di Commercio di Firenze per promuovere la digitalizzazione delle imprese. Il percorso si articolerà in 4/5 incontri di 2/3 ore mattutine per una platea di 70 imprenditori, ai quali i giornalisti, reduci dal corso precedente, potranno mescolarsi per approfondire i temi dell’impresa digitale.

Le iscrizioni sono già possibili tramite piattaforma SigeF.

