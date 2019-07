Autopalio Firenze-Siena, Parrini (Senatore Pd): "Emergenza toscana e nazionale, 80 milioni spariti"

Dici Autopalio Firenze-Siena (RA3) e ti viene in mente una sfilza di problemi: asfalto malridotto; carreggiate troppo strette; corsie di emergenza e piazzole mancanti; deviazioni; restringimenti di corsia; salti di carreggiata; viadotti in cattivo stato; cantieri Infiniti. Insomma: insicurezza, ritardi, inefficienze.

Un handicap per le aziende, per il turismo, per i pendolari. Un'emergenza toscana e nazionale. E 80 milioni, le risorse stanziate dal precedente governo per effettuare adeguamenti, spariti.

Che fine hanno fatto? Quando saranno spesi? A che punto stanno i progetti necessari per appaltare le opere programmate? Non c'è un minuto da perdere. Eppure la mia interrogazione parlamentare a Toninelli del 16 luglio scorso non ha avuto al momento alcun riscontro. Male. Molto male.

Dario Parrini

Tutte le notizie di Firenze