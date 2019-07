Caldo, prevista allerta rossa a Firenze: i consigli da seguire

Prosegue allerta caldo a Firenze. Per la giornata di oggi martedì 23 luglio confermato il codice arancione, con una temperatura minima di 23 gradi e una massima di 37. Codice rosso per domani mercoledì 24 luglio, minima 26 gradi e massima 39, e giovedì 25, quando la colonnina di mercurio toccherà 40 gradi – minima 27.

Evitare di uscire all’aria aperta nelle ore più calde (11-18), indossare abiti leggeri, rinfrescare ambiente domestico e di lavoro, ridurre la temperatura corporea e il livello di attività fisica, bere con regolarità e mangiare preferibilmente cibi leggeri, adottare precauzioni adeguate se si usa l’auto, conservare correttamente i medicinali, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli). Sono semplici regole comportamentali che il Ministero della Salute consiglia di adottare in giornate come queste in cui il caldo si fa più insistente. Qui il link al decalogo completo

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

