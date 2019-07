Campo solare a Fornacette, il sindaco e il vice accolti da 120 ragazzi

Una mattinata sicuramente bella, intensa e coinvolgente quella che il Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi e il Vice Sindaco, Flavio Tani, accompagnati dalla Responsabile dell’Ufficio Servizi ai Cittadini, Serena Biasci, hanno trascorso Lunedì 22 Luglio presso i campi solari comunali organizzati presso la scuola dell’Infanzia e il Centro M. Montessori situati in via Morandi a Fornacette.

Gli oltre 120 ragazzi che frequentano i campi estivi hanno accolto in maniera molto calorosa il primo cittadino e il suo vice.

In particolar modo il Sindaco è stato eletto Mister Campo Solare 2019 e investito solennemente con relativa fascia tricolore. Molte le domande poste dai ragazzi ai due amministratori e tra queste anche una richiesta esplicita elaborata tramite un ingegnoso biglietto da Alice, ovvero quella di riunire tutti i bambini dai 3 ai 12 anni che prendono parte al campo estivo e quella di includere a partire dal prossimo anno anche i ragazzi di 13 anni.

La mattinata è poi proseguita tra giochi, curiosità ed esibizioni. In particolar modo i bambini hanno intonato qualche canzone per celebrare la gradita visita che si è conclusa con un pranzo collegiale. In questo frangente Sindaco e Vice Sindaco si sono improvvisati anche camerieri e, dopo aver servito le varie pietanze, si sono seduti a tavola e hanno mangiato assieme ai ragazzi, saggiando anche la qualità del cibo consumato.

Gli amministratori hanno potuto verificare direttamente “nel campo” come i ragazzi hanno socializzato tra loro in queste tre settimane passate insieme, a testimonianza di come questo servizio sia particolarmente apprezzato dalle famiglie del nostro territorio.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa

