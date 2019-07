Chigiana in concerto da San Lucchese, nuovo appuntamento con la Classica

Dopo il successo delle scorse edizioni che hanno fatto registrare una grande partecipazione di pubblico, torna alla Basilica di San Lucchese a Poggibonsi l’appuntamento con il concerto dell’Accademia Musicale Chigiana.

La rassegna organizzata dall'Associazione Culturale della US Virtus “E20”, dall'A.P.S “IDEE”, dal Circolo Culturale “J. Maritain”, da “Toscana terra di Sport” in collaborazione con l’Accademia Chigiana, prevede due appuntamenti.

Il primo sarà martedì 30 luglio alle ore 21.15. Protagonisti della serata gli allievi del Corso di Canto del Maestro William Matteuzzi che si esibiranno in un concerto nell'ambito del Chigiana International Festival 2019. Alle 22.40 brindisi di fine serata con buffet di frutta e bollicine e la degustazione del Gelato del maestro gelatiere Sergio Dondoli.

«"La bellezza salverà il mondo", diceva il principe Miškin nell'Idiota di Dostoevskij. La bellezza è in primo luogo una condizione tangibile – aggiunge Pietro Burresi Presidente dell’US Virtus -, una realtà effettiva e connotante, il riflesso diretto della vita, e non c’è bellezza che non sia strettamente imparentata con la salute, con lo stare insieme, col vivere in armonia col prossimo. Attraverso la concreta applicazione dei nostri valori (il rispetto degli altri e delle regole, l’affermazione del merito, lo spirito di squadra, la lealtà, la speranza, la fiducia nella vita), vogliamo contrapporci col sorriso a questa società rancorosa, grigia, invidiosa, rinunciataria e chiusa. In un mondo fatto di disuguaglianze e paura, frammentato come quello in cui viviamo, abbiamo il dovere di ricercare la bellezza e lo facciamo anche in serate come queste. Vi aspettiamo numerosi!».

Fonte: Ufficio stampa

